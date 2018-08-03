الأولى من نوعها.. ضبط مخدرات مخبأة في أكياس الشيبس في الخليل

في سابقة هي الاولى من نوعها حاول عدد من تجار المخدرات تهريب المخدرات بحيلة جديدة من خلال وضعها بأكياس الشيبس واغلاقها بإحكام لتظهر وكأنها اكياس شيبس حقيقية.

وقالت الشرطة الفلسطينية، "إن قوات من المكافحة ألقت القبض على ثلاثة تجار مخدرات حاولوا تهريب تجارتهم أثناء تنقلهم من الخليل إلى بيت لحم من خلال وضعها في أكياس الشيبس، مشيرة إلى أن المكافحة عثرت على كمية من مادة يشتبه أن تكون مادة القنب الهندي المهجن بلغت من الوزن نصف كغم و32 حبة مخدرة يشتبه أن تكون حبوب الاكستازي، وكانت اكياس الشيبس مغلقة ومحكمة بنفس اغلاق اكياس الشيبس العادية.

وتم التحفظ على المواد وتوقيف الاشخاص لحين عرضهم على النيابة العامة.