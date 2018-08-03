الأسير شوكة ينتصر على السجان ويعلق إضرابه عن الطعام

قرر الأسير حسن حسنين شوكة من بيت لحم تعليق اضرابه المفتوح عن الطعام ظهر اليوم الجمعة في مستشفى كبلان "الإسرائيلي"، بعد التوصل لاتفاق بين محاميته احلام حداد ونيابة الاحتلال "الإسرائيلية".

وأفاد تقرير صادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين، "بأن الأسير حسنين البالغ من العمر 30 عاماً علق إضرابه بعد شهرين من الإضراب المتواصل، وقد تم الاتفاق على أن يتم تجديد الاعتقال الاداري للأسير شوكة شهرين فقط بعد انتهاء المدة الحالية، بحيث يفرج عنه بداية شهر 12 من العام الحالي.

من جهته أوضحت مؤسسة مهجة القدس للأسرى والشهداء، أن صحة الأسير حسن شوكة دخلت صباح اليوم وضعاً حرجاً وخطيراً في الوقت الذي تجاهلت فيه قوات الاحتلال "الإسرائيلي" وجهاز مخابراته مطلبه العادل بإنهاء اعتقاله الإداري التعسفي والإفراج عنه، إلا أن ثباته وصموده في استمراره في إضرابه المفتوح عن الطعام أرغم قوات الاحتلال على الاستجابة لمطالبه المشروعة وتحديد سقف اعتقاله الإداري.

وأضافت المؤسسة أن الأسير حسن شوكة مازال يعاني آلاما حادة في منطقة الأجناب والخواصر والبطن؛ ويعاني من آلام شديدة في الكليتين، ومن دوخة شديدة، ولا يستطيع الوقوف نهائياً تماماً، كما يعاني من وجع شديد في القلب ووخزات قوية وعدم انتظام دقات القلب، وهزال شديد في كل أنحاء الجسم، وعدم القدرة على التركيز والنسيان وصعوبة في الكلام، ووزنه نزل أكثر من (36) كيلو، وقد أخبره أطباء مشفى كابلان الذي يقبع فيه حالياً أنه سيبقى في المشفى لأيام غير محددة حتى تحسن وضعه الصحي.

يذكر أن الأسير شوكة اُعتقل بتاريخ 28 آب/ أغسطس 2017، وجرى تحويله إلى الاعتقال الإداري في حينه، وأصدر الاحتلال بحقه أمر اعتقال إداري لمدة ستة شهور، وبتاريخ 11 تشرين الأول/ أكتوبر 2017 أعلن إضرابه عن الطعام، واستمر لمدة 35 يوماً، وعلقه بعد أن جرى تحويل ملفه إلى قضية، وكان من المفترض أن يُطلق سراحه بتاريخ 3 حزيران/ يونيو 2018 إلا أن قوات الاحتلال حولته مجدداً إلى الاعتقال الإداري لمدة أربعة أشهر وحينها دخل إضرابه المفتوح عن الطعام.

الجدير بالذكر أن الأسير حسن شوكة ولد بتاريخ 06/05/1988م؛ وهو متزوج؛ وله عدة اعتقالات سابقة في سجون الاحتلال على خلفية انتمائه ونشاطاته في صفوف حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين.

يذكر أن نحو 500 أسير إداري يقبعون في سجون الاحتلال "الإسرائيلي" موزعين على "النقب الصحراوي، ومجدو، وعوفر، وهشارون".