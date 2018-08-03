المواطنون يؤدون صلاة الجمعة في الخان الأحمر

أدى عشرات المواطنين صلاة الجمعة اليوم في قرية الخان الاحمر شرقي القدس المحتلة، ضمن برنامج الفعاليات التضامنية مع سكان القرية، لمواجهة قرار قوات الاحتلال "الإسرائيلي" بهدمها وطرد أهلها.

وقال خطيب الجمعة: "إن الإدارة الأميركية تسعى من خلال قراراتها باقتصار عدد اللاجئين الفلسطينيين إلى 40 ألف لاجئ، وتصفية قضية القدس باعتبارها عاصمة لدولة الاحتلال، وتصفية القضية الفلسطينية، بإعطاء غطاء قانوني وشرعي لدولة الاحتلال لتوغل استيطانها في أراضي الضفة الغربية كافة، وخاصة في مدينة القدس من أجل ربط مستوطنة "معاليه أدوميم" بمدينة القدس المحتلة، وتوسيع حدود المدينة على حساب الفلسطينيين، وفصل شمال الضفة عن جنوبها.

وشدد الخطيب، على ضرورة ازدياد حجم المساندة ونصرة الخان الأحمر، وتوسيع نطاق المقاومة الشعبية أمام قرارات الاحتلال، ورفض كافة المخططات "الإسرائيلية"، حتى يعلم المحتل أننا لا نستسلم أبدًا.