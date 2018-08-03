مصرع مواطنة وإصابة 4 من أفراد عائلتها بحادث سير في رام الله

لقيت المواطنة اماندا ابراهيم عثمان جردات (21 عاما) من سعير وسكان مدينة رام الله مصرعها فجر اليوم الجمعة، وأصيب أربعة آخرون من أفراد عائلتها وصفت إصابة أحدهم بالخطيرة والباقين بين متوسطة وطفيفة في حادث سير مروع وقع بين مركبتين على مفرق عرابي بمدينة البيرة.

وافاد المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات بان الحادث وقع في ساعات الفجر الاولى من فجر الجمعة وقد نُقلت الاصابات لمجمع فلسطين الطبي لتلقي العلاج.

واشار ارزيقات الى ان المتوفاة كانت حامل وتمكن الاطباء من اخراج جنينها ونقله للمشفى الاستشاري ووضعه مستقر حتى اللحظة.

واضاف ارزيقات ان خبراء الحوادث باشروا التحقيق وتم توقيف سائق المركبة الاخرى لحين انتهاء الاجراءات.