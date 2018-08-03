الاحتلال يعتقل 4 مواطنين في الضفة ويزعم مصادرة سلاح

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 4 مواطنين من الضفة، وزعمت مصادرة سلاح وعشرات آلاف الشواقل من منزل بالخليل.

وزعمت قوات الاحتلال أنها عثرت على 3 قطع سلاح خلال مداهمة منزل في الخليل.

واعتقلت من الخليل الشاب حسام راغب العويوي، وسائد النمورة ووائل ربعي من مدينة دورا، وسلمت الأسير السابق الغضنفر أبو عطوان بلاغا لمقابلة مخابرات الاحتلال.

كما اعتقلت الشاب يحيى تقي الدين حوتري من منزل عائلته بحي كفر سابا بمدينة قلقيلية.

من جهة أخرى، سلّم الشاب سعد تيسير اسليم من بلدة عزون شرق قلقيلية نفسه لقوات الاحتلال الليلة الماضية على حاجز عسكري على مدخل البلدة عقب ملاحقة استمرت لأشهر وتهديدات وتنكيل تعرضت له عائلته في حال لم يسلم نفسه.