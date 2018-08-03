نجاح عملية فصل التوأم الفلسطيني في السعودية

شكر السفير الفلسطيني في لدى السعودية عبدالله الاغا، السعودية على ما تقدمه من دعم للقضية الفلسطينية، وذلك خلال زيارة له للأمير خالد بن عبدالعزيز بن عياف وزير الحرس الوطني في مكتبه أمس، وذلك بعد نجاح عملية فصل التوأم الفلسطيني "حنين وفرح"، في مستشفى الملك عبدالله التخصصي بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالرياض وتكللها بالنجاح التام.

ونقل السفير الأغا، شكر وتقدير وامتنان الرئيس محمود عباس لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، على توجيههم الكريم بأجراء عملية فصل للتوأم الفلسطيني في مستشفى الملك عبدالله التخصصي وتكللها بالنجاح التام.

وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية، وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.