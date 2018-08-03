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طيور تحمل أجسام مشبوهة تثير قلق المستوطنين حول غزة

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 09:23 - 03 اغسطس 2018
طيور مفخخة الى اسرائيل طيور مفخخة الى اسرائيل
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فوجئ المستوطنون في محيط قطاع غزة مساء أمس، بوجود عصفور معلق على جسده جسم مشبوه داخل أحد الحقول الزراعية الأمر الذي أحدث ازعاجاً وقلقاً لهم، واستدعوا على الفور الجهات المختصة للتعامل معه.

وأثار العصفور حامل الجسم المشبوه المواقع اليمينية الاسرائيلية التي تساءلت إلى أين سيصل الفلسطينيون في قطاع غزة معتبرة أن استخدام الطيور يشكل تطورا آخر في الاساليب التي تستخدم لإثارة قلق المستوطنين.

واستحدث الفلسطينيون الطائرات الورقية والبالونات الحارقة لإلحاق الضرر بالمستوطنات الإسرائيلية حول قطاع غزة، وهو ما أقرت به حكومة الاحتلال وألحقت خسائر بملايين الشواقل جراء الحرائق التي تسببت بها تلك البالونات.

يذكر، أنه ورغم الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة التي اتخذها وزير الحرب أفيغدور ليبرمان بتشديد الحصار على قطاع غزة، إلا أن البالونات والطائرات الورقية لازالت مستمرة، وتسببت حتى صباح اليوم الجمعة بأربعة عشر حريقاً.

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