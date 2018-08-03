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الغزيون يستعدون للمشاركة في جمعة "الوفاء لشهيد القدس"

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 08:51 - 03 اغسطس 2018
مسيرة العودة على حدود القطاع بعد مرور 100 يوم على المسيرة مسيرة العودة على حدود القطاع بعد مرور 100 يوم على المسيرة
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يستعد الغزيون للمشاركة في فعاليات الجمعة 19 لمسيرة العودة "الوفاء لشهيد القدس"، على الحدود الشرقية لقطاع غزة، التي دعت لها الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار الجماهير الفلسطينية للمشاركة في فعاليات مسيرات العودة التي ستنطلق بعد ظهر اليوم في مخيمات العودة على الحدود.

وتأتي تسمية الجمعة بهذا الاسم "الوفاء لشهيد القدس"، تكريما ووفاءً للشهيد "محمد طارق يوسف" منفذ عملية الطعن في مستوطنة آدم شرق القدس الأسبوع الماضي، التي أدت إلى مقتل مستوطن وإصابة اثنين آخرين.

وأكدت على استمرار المسيرات الجماهيرية لحماية حق الفلسطينيين بالعودة رغم كل المعاناة التي سببها الاحتلال، اضافة إلى رفع الحصار عن قطاع غزة.

وبلغ اجمالي عدد شهداء مسيرات العودة منذ 30 اذار الماضي 192 شهيدا، ونحو 17259 إصابة بجراح مختلفة واختناق بالغاز.

 

 

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