نائب رئيس 'الموساد' السابق يكشف السرّ الحقيقي وراء قانون القومية

كشف نائب رئيس جهاز "الموساد" السابق، رام بن براك، عن الهدف الحقيقي وراء إقرار "الكنيست" الإسرائيلي "قانون القومية".

وقال براك إنه يرى أن الهدف من سن قانون القومية هو التمهيد لضم الضفة الغربية إلى إسرائيل.



وفي تغريدة نشرها على حسابه في "تويتر"، بعد ظهر اليوم الخميس، أضاف بن براك أن هناك ما يدلل على أن الائتلاف الحاكم في إسرائيل، الذي يقوده بنيامين نتنياهو، يهدف إلى ضم الضفة الغربية والفلسطينيين التي يعيشون عليها، دون أن يمنحهم أية حقوق سياسية.



وكان "الكنيست" الإسرائيلي أقرّ، في 19 يوليو/تموز الماضي، قانون القومية العنصري، الذي ينفي حق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره على أرضه، وينص على أن هذا الحق على أرض فلسطين، التي يسميها القانون "أرض إسرائيل"، مقصور فقط على "الشعب اليهودي".