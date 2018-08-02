9 حرائق داخل السياج الفاصل شرق قطاع غزة بسبب البالونات الحارقة

قالت مصادر إعلامية عبرية: إن 9 حرائق اندلعت منذ صباح اليوم الخميس، داخل السياج الفاصل شرق قطاع غزة؛ بفعل "بالونات العودة" المنطلقة من قطاع غزة.

وذكر موقع "0404" العبري المقرّب من الجيش "الإسرائيلي"، أن 9 حرائق اندلعت في عدد من البلدات الإسرائيلية المحيطة بقطاع غزة، وهي؛ "نير عام، ناحل عوز، بئيري، جيفيم، رعيم، عين هشلوشا، ومفليسيم".

وبيّنت القناة الثانية في التلفزيون العبري، أن الأضرار الناجمة عن الحرائق التي اندلعت في البلدات الإسرائيلية المحيطة بقطاع غزة منذ ثلاثة أشهر، قُدّرت بثلاثين مليون شيقل (8 ملايين دولار).