تباين أداء البورصات العربية في نهاية تعاملات الأسبوع

تباين أداء البورصات العربية في نهاية تداولات الخميس، مع انتظار المستثمرين لإفصاح الشركات الكبرى عن نتائجها النصفية، إلى جانب غياب المحفزات.

وفي الإمارات، انخفضت بورصة العاصمة ابوظبي بنسبة 0.7 بالمائة إلى 4811 نقطة، مع تراجع سهمي "إتصالات" و"أبوظبي الأول" بنحو 1.2 بالمائة و0.7 بالمائة على التوالي.

فيما هبطت بورصة دبي المجاورة بنحو 0.15 بالمائة إلى 2973 نقطة، مع انخفاض أسهم مثل "إعمار العقارية" بنسبة 0.7 بالمائة و"الإمارات دبي الوطني" بنسبة 0.47 بالمائة و"إعمار للتطوير" بنسبة 0.39 بالمائة.

وتراجعت بورصة السعودية، الأكبر في العالم العربي، مع انخفاض مؤشرها الرئيس "تأسي" بنسبة 0.43 بالمائة إلى 8253 نقطة، تحت وطأة هبوط أسهم قيادية في قطاعي المصارف والمواد الأساسية.

ونزلت بورصة مسقط بنسبة 0.32 بالمائة إلى 4326 نقطة، بضغط هبوط قطاعي الصناعة والخدمات؛ مع تراجعهما بنحو 1 بالمائة و2 بالمائة على التوالي.

وهبطت بورصة البحرين بنسبة 0.32 بالمائة إلى 2973 نقطة، مع انخفاض قطاع الاستثمار بنسبة 0.49 بالمائة.

في المقابل، جاءت بورصة الأردن على رأس الأسواق الرابحة، مع صعود مؤشرها العام بنسبة 1.03 بالمائة إلى 2028 نقطة، بدعم مكاسب أسهم القطاع المالي والخدمي مقابل هبوط الصناعة بنحو 0.32 بالمائة.

وصعدت بورصة مصر مع ارتفاع مؤشرها الرئيس "إيجي أكس 30" ، الذي يقيس أداء أنشط 30 شركة، بنسبة 0.87 بالمائة إلى 15806 نقطة، وسط عمليات شراء قوية للمؤسسات العربية والاجنبية.

وفي الكويت، ارتفع المؤشر الأول بنسبة 0.73 بالمائة إلى 5349 نقطة، وزاد المؤشر الرئيس بنحو 0.07 بالمائة إلى 4946 نقطة، فيما أغلق المؤشر العام رابحا نحو 0.51 بالمائة ليصل إلى 5206 نقطة.

وزادت بورصة قطر هامشيا بنسبة 0.05 بالمائة إلى 9981 نقطة، مواصلة الصعود صوب أعلى مستوياتها في 14 شهرا، بدعم رئيس من قطاع العقار.

فيما يلي أداء البورصات العربية، بارتفاع أسواق:

مصر: بنسبة 0.87 بالمائة إلى 15806 نقطة.

الأردن: بنسبة 1.03 بالمائة إلى 2028 نقطة.

الكويت: بنسبة 0.73 بالمائة إلى 5349 نقطة.

قطر: بنسبة 0.05 بالمائة إلى 9981 نقطة.

فيما انخفضت أسواق:

أبوظبي: بنسبة 0.7 بالمائة إلى 4811 نقطة.

السعودية: بنسبة 0.43 بالمائة إلى 8253 نقطة.

مسقط: بنسبة 0.32 بالمائة إلى 4326 نقطة.

البحرين: بنسبة 0.32 بالمائة إلى 1349 نقطة.

دبي: بنسبة 0.15 بالمائة إلى 2973 نقطة.