حماس: إقالة قراقع اعتداء صارخ على الأسرى وحقوقهم المشروعة

علّقت حركة "حماس" مساء الخميس، على قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس بإقالة رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع

وقال عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" موسى دودين إن قرار الرئيس عباس بإقالة قراقع على خلفية معارضته سياسة قطع رواتب الأسرى والمحررين كما أفادت به الأنباء، قوبل باستغراب شديد من قبل شعبنا وأسرانا وعوائلهم.

واعتبر دودين في تصريح صحفي، إقالة قراقع على هذه الخلفية اعتداء صارخا على الأسرى وحقوقهم المشروعة والمكفولة، وخطوة تنسجم مع سياسة ضرب صمود الأسرى استجابة للإملاءات الخارجية.

وتوجه دودين بالتحية والتقدير لجهود الوزير قراقع، مردفاً "نسجل احترامنا واعتزازنا بموقفه المشرف والمساند لحقوق الأسرى، ونؤكد ثقتنا العالية بقدرته على مواصلة خدمة الأسرى بغض النظر عن المواقع والمسميات".

ودعا القيادي في حماس قدري أبو بكر خليفة قراقع للدفاع عن حقوق الأسرى، والعمل على وقف مجزرة قطع رواتبهم، والحذر من الوقوع في سياسة "التمرير والتبرير للسياسات المشبوهة التي تستهدف أبطالنا في سجون الاحتلال"، وفق قوله.