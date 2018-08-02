الشرطة تكشف تفاصيل وفاة شاب و فتاة بالخليل

كشفت الشرطة الفلسطينية، مساء اليوم الخميس، تفاصيل وفاة شاب وفتاة داخل مركبة في مدينة الخليل.

وقال الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي إرزيقات، في بيان صحفي، إن نتائج تقرير الطب الشرعي في حادثة العثور على جثتين داخل مركبة بمدينة الخليل، أظهر أن سبب الوفاة راجع إلى نقص الأوكسجين داخل المركبة.

وأضاف إرزيقات أن هذه النتائج جاءت بعد قرار النيابة العامة بتحويل جثتي الشاب والفتاة الى معهد الطب العدلي في أبو ديس.

وكانت الأجهزة الأمنية قد عثرت في مدينة الخليل، مساء أمس الأربعاء، على جثتين لشاب وفتاة داخل مركبة في منطقة واد الهرية، وتم تحويلهما إلى المستشفى الأهلي بالمدينة.