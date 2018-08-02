10.6 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي وهولندا لمخصصات التقاعد

أعلن الاتحاد الأوروبي وهولندا، اليوم الخميس، تقديم مبلغ 10.62 مليون يورو لدفع رواتب ومخصصات التقاعد لموظفي الخدمة المدنية في الضفة الغربية، والبالغ عددهم 55,000 موظف.

وقال ممثل الاتحاد الأوروبي رالف طراف، في بيان صادر عن الاتحاد، "يلعب موظفو الخدمة المدنية دوراً هاماً في حياة المواطن الفلسطيني، من خلال تنفيذ السياسات والخدمات العامة، وتطبيق وحفظ الاستقرار والأمن. ويعتمد هؤلاء على رواتبهم في حياتهم اليومية. إن مُساهماتنا في رواتب موظفي الخدمة المدنية ومخصصات التقاعد، برهان آخر على دعم الاتحاد الأوروبي المُستمر لجهود بناء الدولة الفلسطينية. فالاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء شركاء حقيقيون للشعب الفلسطيني".