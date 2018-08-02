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حطمت قوانين الطبيعة..

فتاة تأكل 255 "سيخ كباب" مقابل "أيفون"

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 17:54 - 02 اغسطس 2018
ايفون.PNG ايفون.PNG
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سجلت الطالبة التركية جيرن يلماز والبالغة من العمر 21 عاما، زيادة بالوزن قدرها سبعة كيلو غرامات في 23 دقيقة ضمن مسابقة أجريت في مطعم في مدينة أنطاليا.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن يلماز استطاعت أكل 255 "سيخ كباب" في 23 دقيقة لتحصل على هاتف ذكي وفرصة لزيارة المطعم مجانًا لمدة خمسة أشهر.

"وقالت يلماز: "في البداية كنت أخشى أن تنفجر معدتي، لكن في الوقت نفسه أردت أن أسجل رقما قياسيا للتاريخ".

وقال صاحب المطعم: "فعلا أدهشتني يلماز، لم يتوقع أحد بفوزها، لكنني توقعت ذلك عندما بدأت تأكل كما لو أنها لم تأكل قط في حياتها"

يشار إلى أن هذه المسابقة تحظى باهتمام الكثيرين، فيتوافد الناس من مختلف المدن إلى أنطاليا، وقد وعد صاحب المطعم أن يحصل أي شخص يأكل 400 "سيخ كباب" على دراجة كهربائية.

 

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