الحمد الله: لا أطمح لمنصب الرئاسة

قال رئيس الحكومة رامي الحمد الله اليوم الخميس: "إن الخصومات على رواتب الموظفين الحكوميين في قطاع غزة هي إجراءات مؤقتة".

وأوضح الحمد الله، خلال اجتماع بالصحفيين، اليوم الخميس، أن حكومة التوافق هي حكومة الكل الفلسطيني، وقد حظي عملنا الحكومي بكافة المجالات بدعم الرئيس عباس كون عملنا يصب في مصلحة المواطن وليكون المكمل والموازي للجهد السياسي الذي يبذله الرئيس لإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 67 وعاصمتها القدس المحتلة".

وأضاف: "الحكومة ملتزمة ببرنامج منظمة التحرير الفلسطينية والمحافظة على المشروع الوطني وتلبية طموحات شعبنا وحقوقه الشرعية".

وحول إذا كان يطمح لمنصب الرئاسة، قال الحمد الله: "لا أطمح لمثل هذا المنصب وأتمنى أن يعيش الرئيس 100 سنة أخرى، لانتخابه دوماً".

وأشاد الحمد الله بمسيرات العودة التي أبرزت اهمية المقاومة الشعبية السلمية، مؤكداً على دعم الحكومة لحرية التعبير والحريات العامة".

وفيما يتعلق بملف المصالحة، قال الحمد الله: إن اتفاق 2017 الذي ينص على تمكين الحكومة ونتحدث عن 6 امور الجباية الداخلية والأمن الداخلي والذي يتمثل بالشرطة والدفاع المدني ولا يشمل سلاح المقاومة، والقضاء والمعابر والتي يجب أن تكون تحت سيطرة فعلية للحكومة، وعودة الموظفين ونحن جاهزون لنستلم كل المسؤوليات وغزة كالضفة والوزير يجب ان يمارس صلاحياته بغزة كما بالضفة، ونحن الآن ملتزمون بما تتفق عليه الفصائل وقرارات الرئيس والحكومة لن تكون إلا ذراع تنفيذي، هناك محادثات تمت بمصر وكان هناك أفكار المصريين يناقشونها مع قادة حماس محتمل أن يكون هناك اجتماع ثلاثي لكنه غير مؤكد".