مصدر: صرف رواتب موظفي السلطة عبر الصراف بنسبة 50%

أكد مصدر مصرفي أنه تم صرف رواتب موظفي السلطة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الخميس، بنسبة 50%.

وأوضح المصدر لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن صرف الرواتب تم عبر الصراف الآلي، فيما سيتم الصرف عبر البنوك الأحد القادم.

وأشار إلى أن السلطة صرفت رواتب الأسرى في سجون الاحتلال بنسبة 50% كذلك، رغم الاحتجاجات والإضرابات التي خاضها الأسرى في السجون رفضاً لاقتطاع نصف رواتبهم من قبل السلطة.

وفرض رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس عقوبات على قطاع غزة من ضمنها خصومات تصل إلى 50% على رواتب موظفي السلطة في القطاع.

وإضافة إلى الرواتب قام عباس بتقليص إمداد الكهرباء إلى القطاع، وتحويل آلاف الموظفين للتقاعد المبكر.

ورغم حل حركة "حماس" اللجنة الإدارية التي اتخذتها السلطة ذريعة لفرض العقوبات، إلا أن العقوبات تواصلت وزادت في إبريل الماضي ليصل الخصم من رواتب الموظفين إلى نحو 50%.

ويعاني أكثر من 2 مليون فلسطيني في قطاع غزة من أوضاع اقتصادية وإنسانية صعبة جداً بسبب الحصار الإسرائيلي المستمر منذ أكثر من 11 عاماً، وازدادت الأوضاع تردياً بعد الخصومات التي فرضتها السلطة في إبريل عام 2107.

ويأمل الفلسطينيون أن تؤتي المحادثات في القاهرة أُكلها، والخروج من أزمة الانقسام الفلسطيني المستمر منذ عام 2007، لتحسين الأوضاع الإنسانية في القطاع، وعودة الحياة للاقتصاد المتهالك في غزة.

وتشير التحليلات إلى وجود تقدم ملحوظ في ملف المصالحة خاصة بعد تقديم مصر ورقة جديدة لحركتي "حماس" و "فتح"، وسط الحديث عن تحركات أممية لتخفيف الأوضاع في القطاع.