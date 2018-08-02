"الكابينت" يلتئم الأحد لدراسة التهدئة مع غزة

من المقرر أن يلتئم الكابينت الإسرائيلي الأحد القادم للبحث في عرض للتهدئة على جبهة قطاع غزة، وفقاً لما أوردته صحيفة "هآرتس" العبرية.

وذكرت القناة السابعة العبرية أن الكابينت سيناقش الجهود التي يقودها المبعوث الأممي نيقولا ملادينوف ورئيس المخابرات المصرية عباس كامل للتوصل إلى "تسوية سياسية" بين "إسرائيل" والفلسطينيين في القطاع.

وكان رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، أعلن اليوم عن نيته إلغاء زيارته المقررة الى كولومبيا بأمريكا الجنوبية والتي كانت مقررة الأسبوع القادم بسبب الأوضاع في الجنوب، حيث يخشى من انهيار جهود التسوية والذهاب نحو موجة تصعيد جديدة.

وقال مصدر مطّلع، الخميس الماضي، إن وفد حركة حماس المتواجد في القاهرة سيصل قطاع غزة اليوم بكافة أعضائه.

وفي 30 يوليو الماضي، وصل وفد من حماس إلى القاهرة بناءً على دعوة مصرية برئاسة نائب رئيس المكتب السياسي صالح العاروري، للتشاور بشأن التطورات الجارية في الشأن الفلسطيني.

وأشارت الحركة إلى أن الوفد ضم أعضاء المكتب السياسي موسى أبو مرزوق وخليل الحية وروحي مشتهى وعزت الرشق وحسام بدران.

وتستضيف القاهرة حوارات المصالحة بين حركتي فتح وحماس، بالإضافة لمباحثات دولية لحل الأزمات الإنسانية التي تعصف بالقطاع.

وكانت تقارير صحفية كشفت عن ان وفد حركة حماس سيصل غزة اليوم الخميس، برئاسة صالح العاروري .