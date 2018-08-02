3 طرق لتنقية ماء الصنبور في المنزل

تجميد الماء: صبوا الماء في الطنجرة واتركوا 1 سم دون ماء ثم ضعوا الطنجرة في الثلاجة لعدة ساعات، حتى يتجمد نصف الماء. وبعد ذلك أخرجوها من الثلاجة واكسروا طبقة الجليد التي تشكلت في الأعلى واستخدموه في الشرب وإعداد الطعام.

تجميد الماء: صبوا الماء في الطنجرة واتركوا 1 سم دون ماء ثم ضعوا الطنجرة في الثلاجة لعدة ساعات، حتى يتجمد نصف الماء. وبعد ذلك أخرجوها من الثلاجة واكسروا طبقة الجليد التي تشكلت في الأعلى واستخدموه في الشرب وإعداد الطعام.

تجميد الماء: صبوا الماء في الطنجرة واتركوا 1 سم دون ماء ثم ضعوا الطنجرة في الثلاجة لعدة ساعات، حتى يتجمد نصف الماء. وبعد ذلك أخرجوها من الثلاجة واكسروا طبقة الجليد التي تشكلت في الأعلى واستخدموه في الشرب وإعداد الطعام.