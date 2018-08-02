هيغواين في ميلانو قبيل "الصفقة الثلاثية"

وصل المهاجم الدولي الأرجنتيني، غونزالو هيغواين، إلى ميلانو تمهيدا للانضمام إلى نادي ميلان الإيطالي لكرة القدم قادما من مواطنه يوفنتوس على سبيل الإعارة لمدة عام مع إمكانية انتقال نهائي.

وتأتي هذه الخطوة تمهدا لصفقة تبادل محتملة تشمل عودة المدافع ليوناردو بونوتشي إلى يوفنتوس وانتقال مواطنه ماتيا كالدارا في الاتجاه المعاكس.

وبعد ساعات من وصول هيغواين، الأربعاء، إلى ميلانو، نشر يوفنتوس عبر حسابه على "تويتر" الخميس شريطا مصورا قصيرا يظهر وصول بونوتشي بدوره إلى تورينو.

وصرح هيغواين (30 عاما) أمام الصحافيين بعد وصوله إلى فندق في وسط مدينة ميلانو حيث استقبله حوالي 200 مشجع "نأمل في أن نصل لإلى أبعد الحدود. غدا (الخميس) سأخضع للفحص الطبي على أمل أن أوقع (العقد)".

وأشارت التقارير إلى أن قيمة الصفقة قد تصل إلى 18 مليون يورو على سبيل الإعارة لمدة عام، مع إمكانية انتقاله نهائيا في موسم 2019-2020 بقيمة 36 مليون يورو، وذلك وفقا لهيكلية تسمح لميلان بالتزام قواعد اللعب المالي النظيف المفروضة من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا).

وكان هيغواين قد انضم إلى يوفنتوس عام 2016 قادما من نابولي في صفقة قياسية حينذاك بلغت قيمتها نحو 94 مليون يورو، وخاض مع فريق السيدة العجوز 113 مباراة في مختلف المسابقات سجل خلالها 56 هدفا.

ودافع المهاجم الأرجنتيني عن ألوان نابولي منذ 2013 بعدما انتقل إليه من ريال مدريد الإسباني مقابل 40 مليون يورو، وقد فرض نفسه كأفضل هداف في الدوري الإيطالي خلال موسم 2015-2016 بتسجيل 36 هدفا.