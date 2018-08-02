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منح دراسية في مصر والجزائر ومقاعد في الأردن

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 13:43 - 02 اغسطس 2018
تعبيرية تعبيرية
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أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي، اليوم، عن توفر عدد من المنح الدراسية بمجال الدراسات العليا (ماجستير، ودكتوراة) في جمهورية مصر العربية في جميع التخصصات، للعام 2018-2019.

كما أعلنت الوزارة عن توفر عدد من المنح في الجزائر للحصول على درجة الماجستير، كما أعلنت أيضاً عن توفر عدد من المقاعد الدراسية للحصول على درجة البكالوريوس في تخصصات مختلفة بالمملكة الأردنية الهاشمية، إذ يعامل الطلبة الفلسطينيين في هذه المقاعد؛ معاملة الطلبة الأردنيين من حيث الرسوم الدراسية.

ودعت الوزارة الطلبة الراغبين بالمنافسة على هذه المنح والمقاعد؛ لزيارة موقعها الإلكتروني www.moehe.gov.ps للاطلاع على كامل التفاصيل والتعليمات والشروط والتخصصات المطروحة وآلية تقديم الطلبات والمواعيد النهائية للتقديم، مؤكدةً أنها لن تقبل أي طلب غير مستكمل ومطابق للشروط.

وأشارت الوزارة إلى أن تقديم الطلبات للمنح والمقاعد المذكورة، مرفقاً معها الوثائق المطلوبة ومصدقة حسب الأصول، يكون في مقرها بحي الماصيون في رام الله أو في أحد مكاتب التعليم العالي في نابلس والخليل؛ فيما تقدم طلبات طلبة قطاع غزة في بمقر الوزارة في حي تل الهوا.

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