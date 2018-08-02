هل لها علاقة بالعاروري.. يديعوت تكشف سبب تأجيل زيارة نتنياهو لكولمبيا ؟

ألغى رئيس الوزراء "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو اليوم الخميس ، زيارته المقررة الاسبوع المقبل لكولومبيا .

وقالت يديعوت ان نتنياهو علل قرار إلغاء الزيارة الوضع الامني مع قطاع غزة.

ووفقا ليديعوت من المرجح بأن قرار نتنياهو بالتأجيل تم بسبب وصول وفد حماس لقطاع غزة ، الذي يضم صلاح العاروري لبحث العرض المصري لتطبيق اتفاق المصالحة ومحاولة التوصل لتسوية مع "إسرائيل" بعيدة المدى.

وقالت يديعوت ان الاتصالات للتوصل لتسوية مع "إسرائيل" وصلت لنقطة الغليان وفي حالة فشل الاتصالات من المحتمل ان يؤدي الامر لتدهور الوضع وبسرعة.

وعلى ضوء وصول وفد حماس لغزة قالت مصادر في مكتب نتنياهو هناك فرق بين سفرية لمدة 3 ساعات وبين سفرية 20 ساعة، فنتنياهو يخشى ان يكون منقطعاً عن تلك الاتصالات .

ويشار الى الاحتلال اعلن عن اغلاق معبر كرم أبو سالم ومنع ادخال الوقود والغاز ، بحجة استمرار اطلاق البالونات الحارقة .

ويأتي التوتر في قطاع غزة بالتزامن مع زيارة مفاجأة للقيادي في حركة حماس صالح العاروري، في ظل استمرار مساعي المصالحة الفلسطينية.