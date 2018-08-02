مدير الحج بوزارة الأوقاف لـ"مراسلنا": مغادرة الفوج الأول من حجاج القطاع للديار الحجازية غداً

أعلن عادل الصوالحي مدير الحج بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية في قطاع غزة اليوم الخميس، أن اول فوج من حجاج قطاع غزة لعام 2018-2019 والبالغ عددهم 837 حاجاً سيغادر قطاع غزة غداً للديار الحجازية.

وقال الصوالحي لــ" وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" إن حجاج قطاع غزة والبالغ عددهم 3321 حاجاً سيغادرون على أربعة أفواج، حيث يبدأ الفوج الأول بالمغادرة غداً ، وسيبدأ تجمع الحجاج من جميع أماكن سكاناهم في قطاع غزة في تمام الثالثة والرابعة عصراً، على أن يدخلوا للجانب المصري مساء يوم الجمعة .

أوضح، أن حجاج الدفعة الأولى سيصلون مطار القاهرة مساء يوم السبت ، مشيراًً إلى أن أول طائرة ستقلع من مطار القاهرة في تمام الساعة الثانية من فجر يوم الأحد .

وبين الصوالحى، أن أفواج الحجاج التي تغادر قطاع غزة ستكون موزعة كالتالي : يوم الجمعة 837، ويوم السبت:870 حاجاً ، يوم الاحد:870 حاجاً ، على لأن يكون آخر يوم للمغادرة يوم الاثنين :744 حاجاً ، واقلاعها من المطار فجر الأربعاء.

وبخصوص تأخر تفييز جوازات عدد من الحجاج ، بين أن أغلب الجوازات تم تفييزها بإستثناء 70 جوازاً سيتم اتمام إجراءات تفييزها اليوم .

وزير الأوقاف والشؤون الدينية الشيخ يوسف ادعيس، اعلن عن انتهاء إجراءات سفر حجاج فلسطين للمحافظات الشمالية والجنوبية، حيث سيكون سفر حجاج المحافظات الشمالية على ثلاث دفعات ابتداء من تاريخ 6 / 7 / 9 -8-2018 عبر معبر الكرامة باتجاه الديار الحجازية .

أما موعد سفر حجاج المحافظات الجنوبية، سيكون ابتداء من تاريخ 5-8-2018، وانتهاء بتاريخ 8-8-2018 ولمدة أربعة أيام، وذلك عبر مطار القاهرة الدولي، إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي بمدية جدة .

وكانت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، أكدت أن تسعيرة الحج لهذا العام 1438هـ - 2017م، لحجاج بيت الله الحرام في (قطاع غزة تبلغ (2190) دينار أردني.

واكدت وزارة الاوقاف أنها بذلت جهودًا كبيرة لتخفيض التسعيرة وذلك للتخفيف عن أبناء شعبنا في غزة خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها سكان القطاع .