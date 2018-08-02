المطرب بوشناق يغني ضد "صفقة القرن"

هاجم المطرب التونسي لطفي بوشناق ما بات يعرف بـ"صفقة القرن"، التي ترعاها الولايات المتحدة الأمريكية علنا، ودول عربية سرا وتهدف إلى التسليم بكامل القدس عاصمة لـ"إسرائيل".

وعلى مسرح قلعة “الشقيف” في الجنوب اللبناني، غنّى المطرب التونسي لطفي بشناق ضد ”صفقة القرن”، وذلك في مهرجان في مدينة صور اللبنانية، وقال: "أجراس العودة إن قرعت أو لم تقرع، فلم العجلة".

وقال بوشناق أيضا: "فالعرب بأخطر مرحلة وجميع حروفهم علّة.. أغرتهم كثرتهم لكن، وبرغم جموعهم قلّة.. وبواد النمل إذا عبروا.. ستموت من الضحكة النملة".

وتابع الفنان التونسي: “فسليمان العصر الحالي مشغول في ملء السلة.. وحديث عن حرب كبرى أو صفقة قرن مختلة”.

كما غنى لطفي بوشناق، البالغ من العمر 64 سنة، عدة أغان وطنية، وعروبية، علما أنه اصطحب فرقته من تونس، وهم 13 عازفا واثنان من الكورال.

وقال الفنان في مقطع أثار إعجاب الجمهور: “أنا العربي، أنا من سيشهد في نهاية الحياة على الحياة، أنا العربي عزيز الروح لي فجر من الأمجاد، وإذا ما البحر طوّقني بموجه، صنعت من موجه طوق النجاة”.

وأطلق بوشناق ألبوما حمل اسم “لبنان”، وقال في أحد أغانيه: ”بحبك يا لبنان بحبك بجنون، بحبك يا لبنان صامد مهما يكون، تونس أحبابك نادوا بأعلى صوت: بحبك يا لبنان وبحبك بجنون”.

تقول القصيدة التي ألف كلماتها الشاعر السوري عماد الدين طه:

أجراسُ العودةِ إنْ قُرِعَتْ .. أو لمْ تُقْرَعْ فلِمَ العجلةْ؟

لو جئنا نقرعها حالا .. كانتْ "دُمْ تكُ" كالطبلةْ

فالعُرْبُ بأخطرِ مرحلةٍ .. وجميع حروفِهمُ عِلّةْ

أغرتهم كثرتهمْ لكنْ .. وبرغمِ جموعِهُمُ قِلَّةْ

وبوادي النّملِ إذا عَبَروا .. سَتموتُ مِنَ الضحكِ النّملةْ

فسليمانُ العصرِ الحالي .. مشغولٌ في مَلءِ السلّةْ

وحديثٌ عن حربٍ كُبرى .. أو صفقةُ قرنٍ مُخْتَلّةْ

مِسْمارُ الحائِطِ ملكُ جُحا .. سِمسارُ الحيِّ .. وفي غفلةْ

سينادي"أونَ ألا دُوِّيهْ" .. بازارُ الأرضِ المُحْتَلَّةْ

ويعودُ لِيُكمِلَ سهرتهُ .. في نادي أشراف الدّولةْ

ويعتبر لطفى بوشناق فنانا صاحب صوت قوى مهموم بقضايا الوطن العربى، يتخذ من الفن رسالة للعيش بحرية، وكرامة، خصوصا أنه يحمل مشروعا، ومنهجا فى الغناء، والموسيقى، رافضا الغناء للحكام، والأنظمة.