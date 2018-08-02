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نتائج العينات ستظهر مساءً

الرملاوي: 250 مواطناً تسمموا في بلدة بيت فوريك شرق نابلس

  • فلسطين اليوم - نابلس
  • 10:55 - 02 اغسطس 2018
حالات تسمم في بيت فوريك حالات تسمم في بيت فوريك
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أكد وكيل وزارة الصحة في رام الله أسعد الرملاوي، أن نحو 250 مواطناً وصلوا أمس للمشافي والمراكز الصحية في بلدة بيت فوريك شرقي نابلس جراء تعرضهم لمرض مفاجئ، ناتج عن تعرضهم للتسمم.

وأوضح الرملاوي في تصريح صحفي أن المواطنين كانوا يعانون من حالة صداع وارتفاع بدرجة الحرارة، وقيء، واسهال، وجرى علاجها جميعا، وتم اتخاذ الاجراءات الصحية اللازمة للسيطرة على الموقف.

ولفت إلى أن النتائج الأولية لفحوصات العينات، التي ربما تكون سببت حالات تسمم، ستظهر مساء اليوم الخميس. 

وأكد ان طواقم صحية ستقوم مسح ميداني وتعقيم خزانات ومصادر المياه في بلدة بيت فوريك؛ لضمان عدم تلوث المياه، داعيا المواطنين إلى غلي المياه قبل استخدامها إذا قضت الحاجة الى ذلك.

وطمأن رملاوي المواطنين وأنه جرى أخذ الاحتياطات اللازمة للحد من هذه الاعراض والحالات التي وصفت بالطفيفة.

يذكر ان نحو 250 مواطنا تعرضوا أمس الاربعاء، لحالة يشتبه بانها تسمم في بلدة بيت فوريك، وشكلت وزارة الصحة فريقا طبيا لمتابعة الحالات، واخذ عينات من المياه والغذاء لفحصها، ومعرفة الاسباب الحقيقة لهذه الاعراض.

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