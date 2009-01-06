مقاوم فلسطيني يفجر نفسه في آلية عسكرية إسرائيلية شمال القطاع

فلسطين اليوم - غزة

قال شهود عيان إن مقاوما فلسطينيا فجّر نفسه في آلية إسرائيلية خلال تقدمها شمال قطاع غزة، حيث تدور مواجهات عنيفة في تلك المنطقة.

وأضاف شهود عيان إن أحد المقاومين كان يتزنر بحزام ناسف وخرج من بيته في منطقة العطاطرة شمال غرب بيت لاهيا وتقدم باتجاه نحو إحدى الآليات الإسرائيلية وفجر نفسه فيها، محدثا انفجارا كبيرا هز المنطقة موقعا إصابات مباشرة في جنود الاحتلال الذين تكتموا عن الأمر.

يشار إلى أن المقاومة الفلسطينية تتصدى بكل قوة لتقدم قوات الاحتلال في المناطق الحدودية، موقعة عدد كبير من القتلى والجرحى فيها. وقد اعترف جيش الاحتلال ببعضها وتكتم على الكثير منها.