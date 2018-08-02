مصادر: وفد حماس برئاسة العاروري يصل ظهر اليوم لغزة

من المقرر، أن يصل وفد من قيادة حماس في الخارج برئاسة نائب رئيس المكتب السياسي صالح العاروري إلى قطاع غزة اليوم الخميس للقاء قيادة الحركة في القطاع ممثلة برئيس المكتب السياسي اسماعيل هنية.

ونقل موقع "عربي 21" عن مصدر طلب عدم الكشف عن هويته إن الوفد يضم صالح العاروري نائب رئيس المكتب السياسي للحركة وكل موسى أبو مرزوق وعزت الرشق وحسام بدران، إضافة للوفد الذي خرج من غزة للقاهرة وعلى رأسه القيادي خليل الحية.

وذكر المصدر أن وفد حركة حماس سيطلع رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية، على ما قال إنها "عروض مصرية للتهدئة مع الاحتلال"، إضافة إلى وضعه في صورة اللقاءات مع المخابرات المصرية بخصوص ملف المصالحة الوطنية بعد تسلم القاهرة رد حركة فتح على "الرؤية المصرية".

يُذكر أن صالح العاروري، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، يصل إلى غزة للمرة الأولى. ولفت المصدر إلى أنها المرة الأولى التي يجتمع فيها المكتب السياسي للحركة من الداخل والخارج في فلسطين.