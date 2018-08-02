بالأرقام.. إحصائية:155 شهيد و17259 جريح في مسيرة العودة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الخميس، عن الإحصائية التفصيلية لاعتداء قوات الاحتلال الاسرائيلي، على المشاركين السلميين في مسيرة العودة الكبرى منذ 30/3 و حتى 30/7/2018.

وقال د. أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة:"إنّ إجمالي عدد الشهداء والجرحى في مسيرة العودة، بلغ 155 شهيد و الاصابات 17259 بجراح مختلفة و اختناق بالغاز

وأضاف، أنّ من بين الاصابات ( 8188 تم علاجهم ميدانيا في النقاط الطبية و 9071 تم علاجهم في المستشفيات).

وأوضح، أن من بين الشهداء 23 طفل، و3 إناث، فيما كان من مجمل الاصابات

3279 أطفال، 1553 سيدة.

وبشأن تصنيف الإصابات التي وصلت لمستشفيات قطاع غزة وفقاً لدرجة الخطورة، 404 خطيرة، 4141 متوسطة، 4354 طفيفة.

فيما كانت الإصابات التي وصلت للمستشفيات 4348 رصاص الحي، 430 معدني مغلف بالمطاط، 1593 اختناق شديد بالغاز، 2700 شظايا و اصابات اخرى

أما مكان الإصابة في الجسم، ف648 بالراس و الرقبة، 374 بالصدر و الظهر

409 بالبطن و الحوض، 1148 اطراف علوية، 4546 اطراف سفلية، 1747 اماكن متعددة.

وبخصوص حالات البتر، أوضحت الصحة أنها كانت 69 حالة من بين الإصابات،

61 اطراف سفلية، 2 اطراف علوية، 6 في اصابع اليد.

أما إجمالي استهداف الطواقم الطبية: شهيدان و 360 اصابة مختلفة، الشهيد المسعف موسى ابو حسنين 35 عاماً، الشهيدة المسعفة رزان النجار 21عاماً، فضلاً عن تضرر 69 سيارة اسعاف بشكل جزئي.