أبو مرزوق يكشف تفاصيل حوارات القاهرة

كشف عضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق تفاصيل الحوارات التي يجريها وفد حماس في العاصمة المصرية القاهرة.

وقال أبو مرزوق لصحيفة الشرق الأوسط، اليوم الخميس أن المباحثات ركزت بالأساس، على المشكلات التي يعاني منها قطاع غزة، والعلاقات الثنائية، وملف المصالحة، كما تم الاطلاع على رد حركة فتح على المبادرة المصرية، والتي وافقت عليها حركة حماس دون أي تحفظ.

وبشأن مدى تطرق المباحثات إلى مسألة تمكين الحكومة التي يضعها رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، محمود عباس كأساس لإتمام المصالحة، أوضح أبو مرزوق أن حماس" لا تريد سلطة شكلية، وإنما التمكين يعنى بالنسبة لنا صلاحيات، والتزامات بالحقوق والواجبات، وليس تعليمات وسلطة شكلية.

ورغم تفضيله عدم الإفصاح عن تفاصيل رد فتح على الورقة المصرية، وصف أبو مرزوق المباحثات مع مسؤولي جهاز المخابرات المصرية بالإيجابية.

ووصل وفد حركة حماس سواء من قطاع غزة أو من الخارج بعد ساعات من مغادرة وفد حركة فتح الذي سلم رده للمخابرات المصرية.