نابلس:اصابة برصاص الاحتلال وآخرين بالاختناق خلال اقتحام "مقام يوسف"

أصيب، فجر اليوم الخميس، شاب، بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وآخرون بالاختناق، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، عقب اقتحام المستوطنين "مقام يوسف" شرق نابلس.

وأفادت مصادر أمنية ، بأن مواجهات اندلعت عقب اقتحام مئات المستوطنين للمقام، الأمر الذي أدى إلى إصابة الشاب معتصم حمدي سقف الحيط (30 عاما) بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في منطقة الفخذ الأيمن والقدم الأيسر، فيما أصيب الشاب أمير نائل دويكات (22 عاما) بعدة مناطق في جسده عقب إلقاء جنود الاحتلال قنبلة غازية في مركبته، وجرى نقلهما لمستشفى رفيديا الحكومي.

وأضافت أن عدة مواطنين أصيبوا بالاختناق، جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع خلال المواجهات عقب إطلاق قوات قنابل الغاز المسيلة للدموع، وجرى علاجهم ميدانيا.