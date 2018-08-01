إنجلترا تدرس الترشح لاستضافة مونديال 2030

يدرس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم إمكانية استضافة منافسات بطولة كأس العالم عام 2030.

وفي بيان منشور على موقع الاتحاد المحلي للعبة، قال جريج كلارك، رئيس الاتحاد الإنجليزي "وافق مجلس إدارة الاتحاد على إجراء دراسة جدوى، بشأن إمكانية أن تكون إنجلترا مرشحة عن قارة أوروبا، لاستضافة نسخة 2030 من كأس العالم".

وأضاف "موضوع استضافة مونديال 2030 ما زال تحت الدراسة، ولن يتم حسم الأمر بشكل رسمي ونهائي قبل عام 2019".

وأعلنت دول الأرجنتين وأوروغواي وباراغواي عن التقدم بملف مشترك لاستضافة كأس العالم 2030.

وسبق لإنجلترا استضافة بطولة كأس العالم عام 1966، ومنذ ذلك الوقت لم تنل شرف استضافة العرس العالمي مجددًا.