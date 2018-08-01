طريقة سهلة وعملية للتخلص من البكتيريا في المطابخ!

نشر موقع "Science Alert" نتائج دراسة أجراها علماء من جامعة تورنتو الكندية حول سبل مكافحة البكتيريا والكائنات الدقيقة الضارة بالصحة.

وبينت الدراسة أن استعمال الزيوت لتغطية سطوح معدات الطهي والأواني التي تحفظ فيها الأطعمة في المطابخ والمطاعم، يساهم في عملية التعقيم الكامل للقضاء على البكتيريا في تلك الأماكن.

ويعتقد العلماء أن الأواني التي تحفظ فيها الأطعمة تحتوي على شقوق صغيرة تدخل إليها البكتيريا وتتكاثر فيها، ومسح تلك الشقوق بالزيوت النباتية يغلقها بطبقة عازلة، تمنع وصول البكتيريا إلى هناك.

يذكر أن نحو 3 آلاف حالة وفاة تسجل سنويا في الولايات المتحدة وحدها بسبب التسمم الناجم عن التلوث في المطاعم، أو التعامل غير السليم مع المعدات الصناعية المستخدمة في الأفران والمخابز.