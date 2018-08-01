الصحفي الريماوي يعلن الإضراب المفتوح عن الطعام

أعلن نادي الأسير الفلسطيني اليوم الأربعاء، أن الصحفي علاء الريماوي مراسل فضائية القدس، أعلن إضرابا مفتوحا عن الطعام، رفضا لاعتقاله على خلفية عمله الصحافي، من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

وقال نادي الأسير، في بيان، إن الصحفي الريماوي (40 عاما) من رام الله، يخوض إضرابا مفتوحا عن الطعام منذ اعتقاله قبل يومين مع ثلاثة صحافيين آخرين.

وبحسب البيان، فإن الريماوي يتعرض للتحقيق في معتقل "عوفر" الإسرائيلي، ومن المتوقع أن تُعقد له جلسة محاكمة يوم الخميس.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الريماوي و3 صحافيين آخرين جميعهم يعملون لدى قناة "القدس" الفضائية بعد مداهمة منازلهم في رام الله، وجرت عملية الاعتقال بعد قرار "إسرائيلي" بحظر عمل "قناة القدس" في "إسرائيل" ومدينة القدس المحتلة بتهمة "التحريض".