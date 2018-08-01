إصابة العشرات بحالات التسمم في بلدة بيت فوريك شرق نابلس

ذكرت مصادر محلية أن بلدة بيت فوريك شرق نابلس تعيش حالة طوارئ جراء تعرض أكثر من 150 مواطناً إلى التسمم بشكل مفاجئ.

وذكر رئيس بلدية بيت فورك عوض حنني في تصريحات صحافية، أن عشرات الموطنين أصيبوا بحالات مرضية غامضة، ظهرت عليها اعراض التسمم، ولفت الأطباء إلى أن أسباب التسمم تعود لتلوث المياه.

واشار حنني الى وجود حالات اميبا وهو ما يرجح وجود خلل او تسمم في المياه، خاصة أن هناك أكثر من مصدر للمياه في البلدة، بعضها من مصادر غير معروفة، وهناك تحقيق ومتابعة للموضوع.

واوضح حنني ان عشرات المواطنين المصابين قصدوا عيادات الاطباء الخاصة في المنطقة، كما اضطرت العيادة الصحية في البلدة إلى فتح أبوابها بشكل طارئ لاستقبال المرضى.

من جهتها قالت وزارة الصحة أنها تتابع، منذ اللحظات الأولى، حالات الإشتباه بالتسمم التي وصلت الى مراكز طبية خاصة في بلدة بيت فوريك.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب إن 6 حالات طفيفة وصلت الى مشافي رفيديا والوطني الحكوميين بنابلس، وقد غادرت جميعها بعد تلقيها الرعاية اللازمة.

وأضافت الوزارة أنها شكلت فريقاً طبياً وصل إلى المراكز الطبية التي استقبلت الحالات، لمتابعتها ومعرفة الأسباب الحقيقة لهذه الأعراض. وتم أخذ بعض العينات من المياه والغذاء في المنطقة لفحصها في المختبرات المركزية لوزارة الصحة في رام الله.

وذكرت الوزارة أنه بإمكان المواطنين زيارة العيادة الحكومية العاملة على مدار 24 ساعة في البلدة في حال وجود أي أعراض كارتفاع في الحرارة واسهال وقيء وصداع.