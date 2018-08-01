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الصحفية "خاطر" تتعرض لتحقيق قاس من قبل الاحتلال

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 21:59 - 01 اغسطس 2018
الصحفية لمى خاطر تتعرض لتحقيق قاس في سجن عسقلان الصحفية لمى خاطر تتعرض لتحقيق قاس في سجن عسقلان
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ذكر نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الأربعاء، أن الصحفية الفلسطينية لمى خاطر (42 عاما) المعتقلة لدى الاحتلال "الإسرائيلي" تتعرض لتحقيق مكثف في معتقل "عسقلان" الإسرائيلي.

وأوضح نادي الأسير في بيان له، فإن خاطر طوال فترة التحقيق معها خلال اليومين الماضيين كانت مقيدة بكرسي، ويرافق ذلك صراخ وشتم بشكل متواصل ولم يسمحوا لها باستخدام دورة المياه سوى مرة واحدة وكذلك الطعام.

وكان جيش الاحتلال "الإسرائيلي" اعتقل الصحفية الفلسطينية خاطر وهي أم لخمسة أبناء، في 24 يوليو بعد مداهمة منزلها في الخليل جنوب الضفة الغربية.

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