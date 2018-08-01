إيران: الارهابيون والصهاينة هم الخاسر الأكبر في تطورات المنطقة

أكد مساعد رئيس مجلس الشورى الاسلامية للشؤون إيران "امير حسين عبداللهيان" أن الارهابيين والصهاينة هم الخاسر الاكبر في تطورات المنطقة.

وأوضح أمير عبداللهيان أثناء لقائه جمعا من المسؤولين والنخب السورية، التطورات السياسية وأوضاع المنطقة، مؤكدا ان انتصار الجيش السوري في دحر الارهابيين ساهم بشكل مؤثر في إرساء الامن والاستقرار في المنطقة.

وشرح مكانة سوريا في غرب آسيا، مضيفا: أن الجمهورية الاسلامية الايرانية تعتبر أمن سوريا من أمن المنطقة، وان تعزيز الامن والاستقرار في سوريا تحقق في ظل وحدة وتلاحم الشعب والقيادة السورية وتضحيات الجيش السوري.

وتابع أمير عبداللهيان قائلا: ان الارهابيين والصهاينة هم الخاسر الاكبر في تطورات المنطقة، وان إيران ستبقى الى جانب الشعب السوري، ونفتخر بان الجمهورية الاسلامية الايرانية والحلفاء لم يسمحوا للإرهابيين بحكم المنطقة.

وأضاف: أن المشتركات الثقافية والدينية والاجتماعية بين الجمهورية الاسلامية الايرانية وسوريا حالت دون انتشار الارهاب في المنطقة، وان هذا الامن تحقق بفضل تضحيات ودماء شهداء المقاومة والمدافعين عن المراقد المقدسة.