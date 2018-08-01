من هو صاحب الصورة الحقيقية المشهورة على الانترنت؟

تمتلئ المنشورات الكوميدية عبر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي في العالم بصورة شهيرة لوجه آسيوي ضاحك، أصبح يحظى بشهرة منقطعة النظير سواء في العالم العربي أو سواه.

الاستخدام الكبير لهذا الوجه التهكمي الضاحك، منذ حوالي 10 سنوات دفع البعض إلى التساؤل عن هوية صاحبه وأصل اللقطة التي أصبحت رمزا يجمع السخرية والابتسامة الحقيقية في الوقت ذاته.

صاحب الصورة الشهيرة هو لاعب كرة السلة الصيني المعتزل ياو مينغ، الذي لعب لنادي "شنغهاي شاركس" في الصين و"هيوستن روكيتس" في الـ NBA بالولايات المتحدة الأميركية.

من هو الصاحب الحقيقي لأشهر وجه على الانترنت

أما الصورة فالتقطت له خلال لقاء صحفي مع زميله رون أرتيست في مايو عام 2009.

وبينما كان اللاعبان يتبادلان المزحات، رسم ياو تلك الضحكة الساخرة على وجهه لتصبح رمزا يستخدم إلى الآن في مراسلات الإنترنت والمنشورات الكوميدية. وقد كرر ياو ضحكته تلك في أكثر من مناسبة لاحقا.

من هو الصاحب الحقيقي لأشهر وجه على الانترنت.