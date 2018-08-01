رئيس بايرن ميونيخ يغلق الباب على ليفاندوفسكي

قال الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونيخ بطل الدوري الألماني لكرة القدم كارل هاينتس رومينيغه، إن مهاجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي الذي أبدى في أيار/مايو رغبته بالرحيل، ليس معروضا للبيع بأي ثمن.

وكانت تقارير صحافية مؤخرا قد أكدت رغبة تشيلسي الإنجليزي الحصول على خدمات اللاعب صاحب 29 عاما، كما يرغب اللاعب في تغيير الأجواء ومغادرة قلعة الفريق البافاري.

وقال رومينيغه لصحيفة "تي زد" المحلية الأربعاء "بابنا لا يزال مقفلا. اللاعبون ذوو النوعية العالية في الفريق سيبقون هنا".

وكان وكيل أعماله بيني زاهافي قد أفاد في أواخر أيار/مايو، انه أبلغ إدارة النادي برغبة موكله في "التغيير وخوض تحد جديد في مسيرته".

إلا أن رومينيغه شدد على أن ليفاندوفسكي هداف الدوري الألماني الموسم الماضي برصيد 29 هدفا في 30 مباراة، والذي تقدر قيمته في سوق الانتقالات حاليا بنحو 85 مليون يورو، سيبقى في صفوف الفريق.

وأوضح "من خلال روبرت، نريد بعث رسالة إلى جميع الأشخاص داخل النادي وخارجه مفادها بأن بايرن ميونيخ مختلف تماما عن باقي الأندية التي تضعف عندما يتم الحديث عن مبالغ معينة".

وأضاف "نحن راضون تماما به، وفي مركزه، قلة من اللاعبين يمكن مقارنتهم به وبالتالي ليس من صالحنا أن نقدمه إلى الغير- بغض النظر عما إذا كان المبلغ الموضوع على الطاولة 100 أو 150 مليون يورو".

وكان مدرب الفريق الألماني، نيكو كوفاتش قد أكد أن نجم فريقه "ليفاندوفسكي ليس للبيع والنادي متمسك به، رغم رغبته في الرحيل".

وتصدر ليفاندوفسكي مهاجم منتخب بولندا قائمة هدافي بايرن في ثلاثة من المواسم الأربعة الأخيرة عقب انضمامه في 2014 وسجل 151 هدفا مع بايرن منذ انتقاله إلى العملاق البافاري ومنح 35 تمريرة حاسمة.

وساعد تألق ليفاندوفسكي العملاق البافاري على تعزيز هيمنته المحلية وفاز بأربعة ألقاب في الدوري الألماني في أربع سنوات لكن وسائل إعلام محلية ذكرت أن ليفاندوفسكي، الذي يمتد عقده مع بايرن إلى 2021، يسعى للانتقال لناد جديد.