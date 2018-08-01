الهيئة الوطنية تُسلم "الجنائية الدولية" ملفا حول جرائم الاحتلال بحق مسيرات العودة

سلّمت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار، محكمة الجنايات الدولية ملفا كاملا حول جرائم الاحتلال وانتهاك جيشه للقوانين الدولية اثناء قمعها للمسيرات السلمية.

وكانت اللجنة القانونية في الهيئة قد أتمت تجهيز ملف قانوني وحقوقي متكامل يعرض انتهاكات الاحتلال خلال الأسابيع الماضية بحق المتظاهرين السلميين المشاركين في مسيرات العودة، وتقرير حقوقي حول طبيعة التحركات السلمية للمسيرات، وتقارير متخصصة حول جرائم الاحتلال الاسرائيلي بحق الاطفال والصحفيين والطواقم الطبية ومذكرة إحاطة وبلاغات ورسالة تم تسليمهم جميعا من جانب اللجنة إلى مكتب الإدعاء العام في محكمة الجنايات الدولية.

وأسفرت مسيرات العودة التي دخلت شهرها الرابع، عن استشهاد نحو ١٨٠ فلسطينيا، وإصابة أكثر من ١٢ ألفا بإصابات مختلفة.

ومن بين الشهداء عشرات الأطفال تحت سن ١٨ عاما، وصحفيون وعاملون في الطواقم الصحية ومتطوعون ونساء من مختلف الأعمار.

وتنوعت الإصابات بنيران الاحتلال بين عشرات حالات البتر للأطراف العلوية والسفلية، بسبب استخدام الرصاص المتفجر المحرم دوليا، ومئات الإصابات في مناطق متفرقة من الجسم، إلى جانب الإصابات بالاختناق بسبب إطلاق الغازات السامة تجاه المتظاهرين.

ومن بين الإصابات أعداد كبيرة من الأطفال والنساء وكبار السن وعاملون في الصحافة والطواقم الطبية.