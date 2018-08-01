الاحتلال يزعم اعتقال خلية أطلقت النار نحو مستوطنة "بيت إيل"

قال الناطق باسم جيش الاحتلال، إن قوات الجيش اعتقلت أفراد الخلية التي قامت بعملية إطلاق نار قبل ثلاثة أسابيع نحو مستوطنة "بيت إيل" في العاشر من يوليو.

وأوضح الناطق باسم الجيش بحسب موقع "روتر" العبري، أن المعتقلين من مخيم الجلزون، مؤكداً عدم وقوع إصابات خلال العملية.

ونفذ مجهولون عملية إطلاق نار في مستوطنة "بيت إيل"، المحاذية لمدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، استهدفوا خلالها النقطة العسكرية بالمستوطنة.

وقالت مصادر إسرائيلية إن إطلاق النار أصاب المنازل المجاورة للنقطة العسكرية، وأحدث أضرارًا مادية، دون وقوع إصابات بشرية في صفوف جنود الاحتلال أو المستوطنين.