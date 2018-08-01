ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

2 Menu
  1. الرئيسية
  2. اسرائيليات
  3. عرض الخبر

الاحتلال يزعم اعتقال خلية أطلقت النار نحو مستوطنة "بيت إيل"

  • فلسطين اليوم - ترجمة خاصة
  • 17:37 - 01 اغسطس 2018
مشاركة

قال الناطق باسم جيش الاحتلال، إن قوات الجيش اعتقلت أفراد الخلية التي قامت بعملية إطلاق نار قبل ثلاثة أسابيع نحو مستوطنة "بيت إيل" في العاشر من يوليو.

وأوضح الناطق باسم الجيش بحسب موقع "روتر" العبري، أن المعتقلين من مخيم الجلزون، مؤكداً عدم وقوع إصابات خلال العملية.

ونفذ مجهولون عملية إطلاق نار في مستوطنة "بيت إيل"، المحاذية لمدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، استهدفوا خلالها النقطة العسكرية بالمستوطنة.

وقالت مصادر إسرائيلية إن إطلاق النار أصاب المنازل المجاورة للنقطة العسكرية، وأحدث أضرارًا مادية، دون وقوع إصابات بشرية في صفوف جنود الاحتلال أو المستوطنين.

 

 

متعلقات