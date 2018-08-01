الرئيس اللبناني: (إسرائيل) لن تثنينا عن التنقيب عن النفط



قال الرئيس اللبناني ميشال عون:"إن كل محاولات الاحتلال الإسرائيلي لن تحول دون عزمنا على المضي في الاستفادة من ثروتنا النفطية، وقد بتنا على مشارف مرحلة التنقيب التي ستدخلنا في المستقبل القريب في مصاف الدول النفطية".

وأضاف - خلال احتفال بعيد "الجيش اللبناني"- اليوم الأربعاء "ما زال دوركم كاملاً في حماية جنوبنا من أطماع الاحتلال الإسرائيلي بالتعاون الكامل والمنسق مع القوات الدولية، وقد ساهمتم في الحفاظ على التزامات لبنان، لا سيما في تطبيق القرار الدولي (1701)، فيما لا يزال الاحتلال ينتهك هذا القرار، ويحتل قسماً من أراضينا".