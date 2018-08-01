تيسير خالد: قرار عباس بإقالتي وتعيين شعث غير نظامي وغير قانوني

أكّد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين تيسير خالد أن قرار الرئيس محمود عباس بإقالته من منصبه رئيسًا لدائرة شؤون المغتربين في منظمة التحرير وتعيين نبيل شعث "قرار غير نظامي وغير قانوني".

وأوضح خالد في تصريح صحفي، اليوم الأربعاء، أن قرار الرئيس "مخالف لموقف الأغلبية الواسعة في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير".

وأضاف أن "القرار يعطي مؤشرات سلبية للغاية على طبيعة العمل في مؤسسات منظمة التحرير والنظام السياسي الفلسطيني بشكل عام، حيث تسود نزعة الانفراد والتفرّد في اتخاذ القرارات بعيدًا عن قواعد العمل الجماعي والعمل الديمقراطي الائتلافي في منظمة التحرير".

ولفت خالد إلى أن مكانة الرئيس عباس في اللجنة التنفيذية كـ"مكانة الأول بين متساوين، ومن واجبه ومسؤولياته احترام آراء ومواقف الزملاء أعضاء اللجنة التنفيذية وليس إدارة الظهر لها".

وذكر أن "الموضوع ليس دائرة شؤون المغتربين بحد ذاته- على أهمية ذلك- أو الادعاءات السخيفة بأنها أديرت بسياسة فئوية على حساب السياسات التي تعبر عن التوافق الوطني، وأن عملها تم تجييره لمصالح الجبهة الديمقراطية وغير ذلك من الادعاءات الفارغة وتضخيم الأمور على نحو مثير".

وأكد خالد أن "هذه الخطوة غير القانونية وغير النظامية ستلحق أفدح الأضرار بالعلاقة مع الجاليات الفلسطينية الكريمة وأن مصيرها لن يكون أفضل من مصير تحويل وزارة الشؤون الخارجية في أيار من العام الماضي الى دائرة الخارجية والمغتربين".

وقال: "هناك من يعتقد أنه يمكن إدارة العلاقة مع الجاليات كما تدار الأمور ببعض الاتحادات والمنظمات الشعبية ولديه ميول ورغبات التحكم بأوضاعها ودورها بتصدير تقاليد الاستبداد الشرقي لها".

وكانت أجهزة الأمن اقتحمت ظهر اليوم مكتب منظمة التحرير بمدينة رام الله، وطردت عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة تيسير خالد من مكتبه، وذلك عقب يوم من الكشف عن إقالته وتعيين بديل عنه.