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ريال مدريد قد يمهد طريق برشلونة لصفقة الموسم

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 16:14 - 01 اغسطس 2018
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ذكرت تقارير صحفية أنَّ نادي ريال مدريد الإسباني ربَّما يساعد غريمه التقليدي برشلونة بطريقة غير مباشرة على إبرام صفقة الموسم.

وقالت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية الأربعاء إنَّ مانشستر يونايتد يريد الحصول على خدمات ماتيو كوفاسيتش نجم ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ونوهت الصحيفة بأنَّ نجاح "الشياطين الحمر" في إتمام صفقة كوفاسيتش سيساعد برشلونة على ضم الفرنسي بول بوجبا نجم اليونايتد، لتعويض رحيل أندريس إنييستا، وباولينيو.

وأفاد الموقع أن المانيو مستعد لبيع بوجبا بمبلغ 100 مليون يورو، خاصة وأن النجم الفرنسي لا يعيش أحسن أيامه تحت قيادة المدرب البرتغالي مورينيو، الذي انتقده علانية في أكثر من مرة.

وأوضح الموقع أنَّ مدرب برشلونة إرنستو فالفيردي يُفضل التعاقد مع بوجبا على حساب متوسط ميدان بايرن ميونيخ الألماني تياجو ألكانتارا.

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