الزعنون يحدد موعد انعقاد المجلس المركزي لمنظمة التحرير

أعلن رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون يوم الأربعاء، أن المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية سينعقد في 15 أغسطس الجاري في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، ولمدة يومين.

وأكد الزعنون أهمية انعقاد المجلس المركزي في هذه المرحلة التي تمر بها القضية الفلسطينية على الصعيدين الداخلي والخارجي.

ولفت إلى أن هناك عديد من التحديات والمخاطر التي يجب التصدي لها، سواء على مستوى ما يطرح من خطط ومشاريع تستهدف جوهر المشروع الوطني الفلسطيني، أم على مستوى تمتين الجبهة الداخلية وإنهاء الانقسام.

وأكد الزعنون أنه آن الأوان لوضع قرارات المجلس الوطني موضع التنفيذ خاصة قضية الاعتراف بدولة "إسرائيل"، لأنها لم تلتزم بالاعتراف بحق الشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس، وبعودة اللاجئين إلى ديارهم التي شردوا منها وفق القرار 194.

وأشار إلى أن المجلس المركزي الذي سيعقد دورته التاسعة والعشرين سيحمل اسم: "دورة الشهيدة رزان النجار، والانتقال من السلطة إلى الدولة".

ولفت إلى أنه سيناقش قضية تنفيذ قرارات المجلس الوطني الفلسطيني الصادرة عن دورته الأخيرة بما فيها وضع آليات الانتقال من مرحلة السلطة الانتقالية إلى مرحلة الدولة تجسيدًا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 19\67 لسنة 2012، الى جانب وضع آليات تفعيل عمل مؤسسات ودوائر منظمة التحرير الفلسطينية كونها المرجعية العليا للشعب الفلسطيني.