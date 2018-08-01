اردوغان يشن هجوما حادا على ترامب : عقليتك الصهيونية لن تخيفنا

هاجم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، نظيره الأمريكي بشكل حاد، منتقدا تهديدات دونالد ترامب بفرض عقوبات على تركيا.

وفي تصعيد للهجة الهجوم على واشنطن، اعتبر أردوغان أن تهديدات ترامب تحمل ما أسماها "العقلية الإنجيلية الصهيونية".

وقال وفق ما نقلته المواقع المحلية التركية: "من غير الممكن قبول لغة التهديد التي تستخدمها العقلية الإنجيلية الصهيونية في الولايات المتحدة الأمريكية".

ولكن أردوغان أوضح أن تركيا لا تعاني من مشاكل مع الأقليات الدينية.

وأضاف: "سنواصل المضي قدما في السبيل الذي نؤمن به، دون أدنى تنازل عن حريتنا واستقلالنا واستقلالية قضائنا".

وقال ترامب الخميس الماضي، في تغريدة عبر "تويتر"، إن "الولايات المتحدة ستبدأ بفرض عقوبات واسعة ضد تركيا"، بسبب خضوع القس الأمريكي أندرو برانسون، للمحاكمة في تركيا بتهم التجسس ودعم الإرهاب.



وأضاف أن العقوبات تأتي "بسبب الاحتجاز الطويل لمسيحي عظيم ووالد عائلة، والإنسان الرائع القس أندرو برانسون (..) ينبغي إطلاق سراح هذا الرجل المؤمن فورا"، وفق تعبيره.



وقرر القضاء التركي الأربعاء الماضي، فرض الإقامة الجبرية، عوضا عن الحبس، على القس برانسون، الذي يُحاكم بتهم التجسس وارتكاب جرائم لصالح منظمتي "غولن" و"بي كا كا" المصنفتين في تركيا على أنهما منظمتان إرهابيتان.

وتم توقيف القس الأمريكي في 9 كانون الأول/ ديسمبر 2016، بتهمة ارتكاب جرائم باسم المنظمتين المذكورتين.

وتضمنت لائحة الاتهام ضد برانسون، ارتكاب جرائم تحت غطاء رجل دين، والتعاون مع منظمات إرهابية.