رام الله: لقاء حواري حول دور الغرفة التجارية في دعم مشاركة المرأة في التنمية الاقتصادية المحلية

نفذت جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة محافظة رام الله والبيرة يوم أمس الثلاثاء، لقاء حواري مفتوح حول دور المشاريع النسوية في دعم التنمية الاقتصادية المحلية، وذلك ضمن مشروع "دعم المشاركة الاقتصادية للمرأة في التنمية المحلية في رام الله وطولكرم" وشارك في اللقاء ممثلات وممثلين أعضاء مجالس محلية وتعاونيات نسوية وجمعيات خيرية من رام الله وطولكرم بالإضافة الى مشاركة مجموعة من السيدات صاحبات المشاريع الريادية.

حيث افتتحت اللقاء الأستاذة نعمة عساف، منسقة ميدانية في جمعية المرأة العاملة، وأشارت الى ضرورة دعم مؤسسات المجتمع المدني للمشاريع النسوية لما تلعبه من دور في النهوض بواقع النساء الفلسطينيات وخاصة في القرى والمناطق المهمشة، حيث تقوم جمعية المرأة العاملة للتنمية بدعم التمكين الاقتصادي والاجتماعي والسياسي للنساء في مختلف المحافظات من خلال تدريبات عملية ونظرية، ورش عمل، لقاءات توعية ومنح للمشاريع النسوية الصغيرة بالإضافة الى التشبيك والتنسيق مع المؤسسات المحلية لضمان دعمها للجمعيات والتعاونيات النسوية.

وقام الأستاذ صلاح احسان بعرض سبل دعم الغرفة التجارية للمشاريع النسوية بالتركيز على ثلاث محاور رئيسية برامج تدريب وتأهيل في مجال الادارة والتسويق والتغليف والتمويل، والتشبيك مع المؤسسات المحلية داخل فلسطين لتوفير الدعم والتمويل للمشاريع النسوية، والتشبيك والتنسيق لمشاركة النساء في المعارض الاقليمية والعالمية،، وأشار أ. صلاح الى أهمية العمل على تطوير أفكار ابداعية ومتميزة للمجموعات النسوية حيث ان أغلب المشاريع الحالية هي مدعمة للصورة النمطية للمرأة مثل التطريز والتصنيع الغذائي ولا تساعد في خروج النساء الى الحيز العام وتطوير قدرة المشاريع النسوية على المنافسة سواء المحلية أم العالمية.

وتحدثت المهندسة أمل بلان، المستشارة الزراعية في جمعية المرأة العاملة عن أهمية الجانب العملي في تدريب النساء العاملات بالإضافة الى الجانب النظري بالإشارة الى عملها الحالي في تدريب مجموعة من النساء العاملات في عدة تعاونيات في كل من رام الله (جمعية زهرات شقبا التعاونية وجمعية دير السودان الخيرية النسوية) وطولكرم (جمعية بلعا التعاونية الاستهلاكية وجمعية عنبتا التعاونية)، حيث يلعب التدريب العملي دورا هاما في تطوير جودة المنتجات وضمان مطابقتها للمواصفات والمقاييس الفلسطينية.

وقامت السيدات المشاركات بعرض تجاربهن وأهم الانجازات التي قمن بها من خلال مشاريعهن الفردية ام مشاركتهن كعضوات في الجمعيات النسوية الخيرية والتعاونية، وأشارت رنا الحسن (ممثلة عن جمعية زهرات شقبا التعاونية) الى أهم التحديات التي يواجهنها العضوات لتطوير جمعيتهن ومنها تقصير المجتمع المحلي في دعم الجمعية وعدم دعمهم لمنتجات المشاريع النسوية. ووضحت اقبال عمر (ممثلة عن جمعية دير السودان الخيرية) أهم المشاريع الحالية التي تعمل عليها جمعية دير السودان الخيرية وتشمل مشروع العسل الطبيعي، مشروع التطريز الفلسطيني، ومشروع التصنيع الغذائي، وتحدثت عن أهم الانجازات للجمعية خلال السنتين الاخيرتين وآخرها فوز عضوات الجمعية بالمرتبة الثانية لمشروع التطريز الفلسطيني التي عقدتها وزارة الثقافة ضمن فعاليات معرض الصناعات الحرفية الأولى خلال شهر تموز 2018.

يُشار أن جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية تقوم بتنفيذ المشروع بالشراكة معCatalan Agency for Development Cooperation (ACCD) و Movimiento por la Paz (MPDL) ، حيث يهدف المشروع الى زيادة الوعي عند أعضاء التعاونيات والسلطات المحلية بشأن الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للمرأة والمشاركة الاقتصادية للمرأة في التنمية المحلية، و تعزيز قدرات التعاونيات على تحسين مهارات الإدارة والتسويق والإنتاج، وتحسين فرص التسويق والتعاونيات للتعاونيات عن طريق الترويج لمنتجاتها لزيادة المشاركة الاقتصادية للمرأة.







