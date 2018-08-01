مهجة القدس تقيم الحفل السنوي لتكريم أبناء الشهداء والأسرى في غزة

أقامت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والرابطة الإسلامية الإطار الطلابي لحركة الجهاد الإسلامي اليوم الأربعاء، في قاعة "لاروزا" على شاطئ بحر مدينة غزة، حفلاً تكريمياً لأبناء وذوي شهداء وأسرى حركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة الناجحين في الثانوية العامة "الإنجاز" للعام 2018، بحضور عدد من الشخصيات الوطنية وقادة من حركة الجهاد الإسلامي.

بدوره قال الشيخ خضر حبيب القيادي في حركة الجهاد الإسلامي إن "أمانة الشهداء والأسرى التي تركوها في أعناقنا تزهر اليوم بنجاح وتفوق أبنائهم في الثانوية العامة، وتكريمهم اليوم أقل واجب ووفاء لهم ولتضحياتهم، شاكراً مؤسسة مهجة القدس والرابطة الإسلامية القائمين على تنظيم هذا الحفل".

وأضاف حبيب أن هذا العدو الصهيوني المجرم أراد باغتياله للشهداء وباعتقاله للأسرى أن يدمر مجتمعنا الفلسطيني، ولكن أبى هذا الشعب الصابر والمتحدي إلا أن يثبت أنه أقوى من التحديات، ورسم أجمل صورة للبطولات بتحديه لجبروت ذلك الكيان الغاصب.

وأشار حبيب إلى أنه لا غرابة بأن يتفوق أبناء الشهداء والأسرى، لأن هذا الشعب معطاء وروحه مليئة بالتحدي والإصرار والمثابرة، رغم الألم والمعاناة والقهر الذي يحاول العدو تسليطه على رقاب شعبنا، للنيل منه ومن صموده، موجهاً التحية الكبيرة لروح شهدائنا ولأسرانا الأبطال ولأبنائهم وذويهم الذي نجحوا في رفع شأن آبائهم، والتحية موصولة لأمهاتهم الذين بذلوا كل جهد ممكن، من أجل الحفاظ على إرث الشهداء والأسرى وأثمرت بنجاحهم في الثانوية العامة. مباركاً للأمهات جهدهم وإصرارهم وصبرهم المكلل بهذا النجاح المبهر.

وأوضح أننا في هذه المناسبة نؤكد بأننا على ثقة بوعد الله عز وجل الذي ذكره في سورة الإسراء، فالصراع على أرض فلسطين ليس كأي صراع بين الشعب وآخر، فهو صراع بين تمام الحق وتمام الباطل الذي يمثله ذلك الكيان المزروع في قلب أمتنا لتمزيقها وتشتيت شعبنا الفلسطيني المجاهد، مضيفاً أن المشروع الصهيوني ترعاه كل قوى الاستكبار العالمي التي تدرك بأن رفعة أمتنا تتجسد بانهيار هذا الكيان وإسقاطه واستئصاله من المنطقة.

وختم كلمته بإرسال التحية للأسير المضرب عن الطعام لليوم الـ (60) على التوالي ضد سياسة الاعتقال الإداري الأسير المجاهد حسن حسنين شوكة، مؤكداً في هذا السياق ومحذرا العدو الصهيوني بأنه يتحمل المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير وصحته التي دخلت مرحلة الخطر الشديد.

وفي كلمة أبناء الأسرى والشهداء والتي ألقتها الطالبة منار أبو العطا نجلة الشهيد باسم أبو العطا فقد افتتحت كلمتها بالشكر الجزيل للأمهات اللواتي لم يدخرن جهدا في تربيتهم أفضل تربية، وسهرن الليالي وتحملن التعب والمشقة، رغم الألم والجراح والمعاناة، وامتلكن كل القوة وساعدن بإنجاح أبنائهن أبناء الشهداء والأسرى.

وتوجهت بالشكر لمؤسسة مهجة القدس التي تبذل كل ما في وسعها من أجل تلبية حاجات ذوي الشهداء والأسرى، لتعزيز صمودهم في مواجهة الصعوبات التي خلفها رحيل الأحبة واعتقال آبائهم.

واختتمت كلمتها بالتحية لروح الشهداء الأبطال، وأطيب الأمنيات والدعوات بالفرج العاجل لأسرانا الأبطال والشفاء التام للجرحى البواسل.

من جانبه قال المهندس عماد أبو الخير في كلمة مخصصة لجامعة الإسراء، أن الجامعة تبذل كل جهد ممكن في إطار تعزيز صمود أهالي الشهداء والأسرى والجرحى وزف له بشرى تقديم منحة كاملة بنسبة 100% لأبناء الشهداء والأسرى والجرحى.

وكذلك أكد افتتاح المقر الرئيسي للجامعة في مدينة الزهراء وفق أفضل وأدق المقاييس والمواصفات العالمية داعيا الطلاب والطالبات الناجحين لزيارة المقر الجديد والذي افتتح فيه قسم القبول والتسجيل وسيتم افتتاح باقي الأقسام خلال أيام معدودة.

وشكر القائمين على الحفل مثمناً دور مثل هذه الفعاليات في تعزيز صمود ذوي الشهداء والأسرى ورفع معنوياتهم.

وقد تخلل الحفل عدة فقرات إنشادية وترفيهية وتم اختتامه بتوزيع شهادات تكريم بالإضافة إلى هدية نقدية على الناجحين من ذوي الشهداء والأسرى.

يذكر أن هذا الحفل هو الثالث على التوالي الذي تقيمه مؤسسة مهجة القدس لتكريم أبناء شهداء وأسرى حركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة الناجحين في الثانوية العامة.





