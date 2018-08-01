التفاصيل.. المهام التي وزعها عباس على أعضاء التنفيذية

أعلن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات اليوم الأربعاء، عن مصادقة رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير محمود عباس، على توزيع المهام والدوائر على أعضاء اللجنة التنفيذية.

وجاء التوزيع على النحو التالي:

1 الرئيس محمود عباس رئيسًا للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، مسؤول الصندوق القومي.

2 صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية، ورئيسا لدائرة شؤون المفاوضات في "م.ت.ف".

3 حنان عشراوي، رئيسا لدائرة الدبلوماسية والسياسات العامة.

4 تيسير خالد، عضو لجنة تنفيذية.

5 أحمد مجدلاني، رئيسا لدائرة العمل والتخطيط الفلسطينية.

6 صالح رأفت، رئيسا للدائرة العسكرية والأمنية.

7 واصل أبو يوسف، رئيسا لدائرة التنظيمات الشعبية.

8 عزام الأحمد، رئيسا لدائرة الشؤون العربية والبرلمانية.

9 زياد أبو عمرو، رئيسا لدائرة العلاقات الدولية.

10 بسام الصالحي، رئيسا لدائرة الشؤون الاجتماعية.

11 عدنان الحسيني، رئيسا لدائرة شؤون القدس.

12 أحمد أبو هولي، رئيسا لدائرة شؤون اللاجئين.

13 علي أبو زهري، رئيسا لدائرة التربية والتعليم.

14 فيصل عرنكي، رئيسا لدائرة التنمية البشرية.

15 أحمد بيوض التميمي، رئيسا لدائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني.

تتبع دائرة شؤون المغتربين في "م.ت.ف" لرئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية مباشرة.

تقوم أمانة سر اللجنة التنفيذية بمتابعة ملفات الشهداء والأسرى والجرحى مع الجهات المختصة.

وأصدر عباس قرارًا بتكليف الدكتور نبيل شعث بإدارة دائرة شؤون المغتربين والإشراف على أعمالها مؤقتا، وألغى القرار كل ما يتعارض مع أحكامه.

كما قررت اللجنة التنفيذية تشكيل لجنة لتفعيل دوائر ومؤسسات "م.ت.ف"، واستقلاليتها وإلغاء كل ما يتناقض مع القوانين والأنظمة، وبما يشمل النظامين الإداري والمالي على النحو التالي:

1 تيسير خالد، رئيسا.

2 أحمد مجدلاني.

3 عزام الأحمد.

4 بسام الصالحي.

5 أحمد أبو هولي.

6 فيصل عرنكي.

7 رمزي خوري.

وشكلت اللجنة التنفيذية لجنة عليا لمتابعة كل ما يتعلق بالمحافظة على تفويض وعمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا)، وتوفير الدعم المالي لها لتمكينها من النهوض بمسؤولياتها، على النحو التالي:

1 أحمد أبو هولي، رئيسا.

2 أحمد مجدلاني.

3 عزام الأحمد.

4 زياد أبو عمرو.

5 فيصل عرنكي.

6 بسام الصالحي.

وأقرت اللجنة التنفيذية التقرير والتوصيات التي قدمت من اللجنة المكلفة بمتابعة تنفيذ قرارات المجلس الوطني الذي عُقد في شهر أبريل الماضي 2018، التي شملت:

تحديد العلاقات الأمنية والاقتصادية والسياسية مع سلطة الاحتلال الإسرائيلي، والمصالحة الفلسطينية، وإسقاط "صفقة القرن"، بما يشمل قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب باعتبار القدس "عاصمة لإسرائيل"، ونقل سفارة أميركا من "تل أبيب" إلى القدس.

وكذلك محاولة إسقاط ملف اللاجئين، واعتماد قانون القومية العنصري كنقطة ارتكاز لصفقة القرن، إضافة إلى قرارات المجلس الوطني المتصلة بالقدس والمرأة والشهداء والأسرى والجرحى وباقي القرارات.