خلافاً لما نشر..مدير الأونروا بالضفة :لاتأكيد بشأن بدء العام الدراسي في موعده

أكد مدير عمليات الأونروا في الضفة الغربية سكوت أندرسون اليوم الأربعاء، انه لا يوجد موعد محدد لبدء العام الدراسي الجديد حتى اللحظة في ظل عدم وجود الميزانيات.

واضاف اندرسون في مؤتمر صحفي عقد، اليوم الأربعاء، في مقر معهد المعلمين برام الله، أن "الاونروا" تعاني من مصاعب مالية جمة، ولا تزال تعاني من عجز يتجاوز 200 مليون دولار، وذلك بعد قرار الولايات المتحدة تقليص مساعداتها المقدمة "للأونروا" منذ عام.

وقال ان 700 مدرسة من مدارس وكالة الغوث ، تضم 500 الف طالب وطالبة في الأقاليم التي تعمل بها (الضفة، وغزة، والأردن، وسوريا، ولبنان).

واضاف "ان حملة الكرامة لا تقدر بثمن"، جمعت 238 مليون دولار، ولكن لا تزال تعاني من عجز يصل الى 217 مليون خلال العام الجاري.

ويشار الى ان مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الاخبارية ضجت بمعلومات بشأن تأكيد بدء العام الدراسي في موعده لتكون المعلومات قد فهمت خطاً من احد الصحفيين ، لتنتشر دون اي تأكيدات .