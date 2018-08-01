وفد من الهيئة الوطنية يلتقي مندوبين عن محكمة الجنايات الدولية

من المقرر، أن يلتقي اليوم وفد من الهيئة الفلسطينية للعودة وكسر الحصار، مع محكمة الجنايات الدولية، لتسليمه ملف الانتهاكات والجرائم التي ارتكبتها "إسرائيل" بحق المتظاهرين سلمياً في مسيرات العودة وكسر الحصار.

يُذكر، أن قوات الاحتلال، تعتدي على مسيرات العودة وكسر الحصار التي تنظم أسبوعياً على الحدود الشرقية لقطاع غزة، وأدت لاستشهاد 155 مواطناً وجرح أكثر من 17 ألف مواطن بينهن نساء وأطفال ومسعفين وصحفيين.

وأوضحت الهيئة في بيان صحفي، وصل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" نسخة عنه، أن الهيئة أعدت ملفاً متكاملاً قانونياً وحقوقياً يعرض انتهاكات الاحتلال وجرائمه بشكل مفصل.

وأضافت، أن الملف يتضمن كذلك التقرير الحقوقي حول مسيرات العودة وكسر الحصار، وتقارير متخصصة حول جرائم الاحتلال بحق الأطفال والصحفيين والأطقم الطبية ومذكرة إحاطة وبلاغات ورسالة من اللجنة لمكتب الادعاء العام.

ووصفت الهيئة، هذه الخطوة بالمهمة واختراق هام لمسيرات العودة الكبرى.

وقد بدأت مسيرات العودة الكبرى في 30 مارس الماضي، حيث نصبت خيام العودة في المناطق الخمس في المناطق الشرقية لمحافظات قطاع غزة.